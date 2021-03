Japan frykter «betydelig sikkerhetstrussel»: Har økt sin beskyttelse av amerikanske styrker

Her hopper amerikanske marinesoldater ut av et helikopter under en felles øvelse utenfor Okinawa i Japan.

I løpet av 2020 gjennomførte japans militære styrker 25 oppdrag med formål om å beskytte amerikanske krigsskip og fly. Det kan være et tegn på at allierte styrker samarbeider tettere i Asia-regionen.

Antallet japanske såkalte «interesse-beskyttende» oppdrag økte fra 14 i 2019 til 25 i løpet av 2020.

Ifølge det japanske forsvarsdepartementet er årsaken den betydelig økende sikkerhetstrusselen i Asia-området, skriver CNN.

De 25 oppdragene ble gjennomført av Japans forsvar med formål å beskytte amerikanske skip som er i området for å innhente informasjon om ballistiske missiler og annen overvåkningsaktivitet.

I 21 av tilfellene gjaldt det også amerikanske skip som er i området for å gjennomføre øvelser i samarbeid med japansk forsvar.

Behov for økt militært samarbeid

Eksperter fra det japanske forsvaret mener oppdragene er et tegn på at det er behov for økt militært samarbeid mellom Japan og USA i den kommende tiden med økt trusselbilde i Asia-området, og mener det sender en klar beskjed til potensielle fiender.

– Her ser man to styrker som går sammen i tett samarbeid, og det samme vil skje i en eventuell krigssituasjon. Et økt samarbeid vil minske sjansen for aggresjon mot Japan, Sør-Korea og Taiwan, sier sikkerhetsekspert Narushige Michishita til CNN.

Begynte i 2015

Det har vært en stadig økende militær tilstedeværelse i Sørkinahavet i løpet av de siste par årene. I 2015 omgjorde Japans tidligere statsminister Shinzo Abe Artikkel 95-2, som omhandler det japanske forsvaret. Endringen ga japansk militær retten til å ta i bruk våpen for å beskytte amerikanske krigsskip og fly.

En eventuell japansk operasjon må komme på bestilling fra det amerikanske forsvaret, godkjennes av Japans forsvarsminister og ikke innbefatte et område hvor faren for konflikt er høy.

Ifølge Bloomberg avviste USAs tidligere president Donald Trump behovet for beskyttelse fra Japan i 2019.

– Hvis Japan angripes vil vi kjempe sammen i en tredje verdenskrig, men vi trenger ikke hjelp fra Japan, sa Donald Trump i 2019.

USA anerkjenner at Senkakuøyene er under Japansk styre.

Biden stiller seg bak Japan

Likevel har samarbeidet mellom Japan og USA økt i løpet av de siste par årene, spesielt i møte med økt spenning med Kina angående Senkakuøyene. Den ubebodde øygruppen, som ligger nært Taiwan, er under japansk styre, men Kina hevder de tilhører dem.

Den nåværende amerikanske regjeringen, under president Joe Biden, anerkjenner Japans rettighet og er dermed bundet til å forsvare øyene under USA-Japan-traktaten.

Artikkel 95-2 fra 2015 dekker hendelser, som kan finne sted før et eventuelt angrep, medfører at traktaten fra 60-tallet trer i kraft.

I tillegg til økt mengde operasjoner for å beskytte amerikansk militære styrker, har Japan gjennomført flere øvelser i samarbeid med India, Australia og Filippinene.