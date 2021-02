Drew Barrymore snakker ut: Ble tvangsinnlagt på lukket avdeling som 13-åring

Det har lenge vært kjent at skuespiller Drew Barrymore, kjent fra blant annet Spielbergs storsuksess «E.T.», hadde rusproblemer i tenårene. Nå forteller hun om det tunge valget moren måtte ta da Barrymore var 13 år gammel.

Skuespiller Drew Barrymore (46) ble barnestjerne og kjent over natten da hun som syvåring spilte karakteren Gertie i Steven Spielbergs storsuksess «E.T. the Extra.Terrestrial» i 1982.

Drew Barrymore ble barnestjerne over natten da hun spilte i storfilmen «E.T.». Les mer Lukk

I ung alder begynte hun å slite med misbruk av narkotika og alkohol, og som 13-åring tok moren et vanskelig valg som skulle påvirke forholdet til datteren store deler av livet. På Howard Sterns radioshow SiriusXM snakker Barrymore nå ut om tiden på lukket avdeling , skriver CNN.

Barrymore forteller samtidig om en forutgående turbulent tid, hvor hun dro på nattklubber og stakk av med morens bil. Hendelser som fant sted før hun rakk å fylle 13 år. Da hun ble tenåring satte moren Jaid Barrymore foten ned og fikk datteren tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Innleggelsen ble et slag i fjeset for unge Barrymore.

– Jeg så for meg en av disse rehab-stedene i Malibu, men dette var det stikk motsatte. Hvis du bråket for mye ble du enten kastet på en celle eller lagt i reimer, forteller Barrymore.

For Barrymore var den første tiden av innleggelsen traumatisk og hun opplevde det som en straff.

– De første seks månedene var jeg rasende. Det svartnet for meg. Det var først etter et halvt år at jeg begynte å forstå hvorfor jeg hadde blitt innlagt, sier Barrymore.

I dag har Barrymore tilgitt sin mor og de har gjenopptatt kontakten.