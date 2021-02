Islands statsminister: – Vår kamp mot koronaen har gått bedre enn ventet

NTB

Det hjelper å være en tynt befolket øy under koronapandemien. Men det er ikke den eneste grunnen til at Island har Europas laveste smittetrykk.

I løpet av de siste to ukene er det bare registrert åtte nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere på Island.

Smittetrykket er i praksis det laveste i Europa. Kun Vatikanstaten, med færre enn tusen innbyggere, ligger for tiden lavere.

Også Norge ligger helt i teten – men smittetrykket her er nesten ni ganger så høyt som på Island.

– Vår kamp mot pandemien har gått bedre enn forventet, sier den islandske statsministeren Katrín Jakobsdóttir til nyhetsbyrået DPA.

Omgitt av hav

Situasjonen gjør at Island nå sammenlignes med en annen øystat: New Zealand.

Her er smittetrykket enda lavere enn på Island. Begge landene har tilsynelatende håndtert pandemien bedre enn de aller fleste andre.

Høyst sannsynlig har begge landene dratt fordel av å være omgitt av hav. Island har dessuten bare 364.000 innbyggere.

Men Katrín Jakobsdóttir peker på en rekke andre faktorer når hun skal forklare de imponerende tallene.

– Dette er nøkkelen til vår suksess: Lett tilgang til tester, smittesporing og en vitenskapelig tilnærming, sier hun.

Strengt ved grensa

I tillegg har Island strenge regler for innreise. De som har ankommet med fly eller skip, har vært nødt til å vise fram en negativ koronatest som ikke er mer enn 72 timer gammel.

Deretter er det en ny test ved ankomst, opptil seks dagers karantene og nok en test etter dette.

Karantene er dessuten obligatorisk for alle islendinger som har vært i kontakt med smittede. At befolkningen har stor tillit til smittevernmyndighetene, gjør at de aller fleste følger reglene.

Åpnet ølkranene

Strategien har gitt svært gode resultater de siste månedene. Etter en smittetopp i oktober i fjor, gikk tallene raskt nedover.

De lave smittetallene har gjort det mulig å trappe ned noen av smitteverntiltakene. Nylig fikk utestedene lov til å åpne igjen og servere alkohol, så lenge de stenger dørene innen klokken 22.

Også treningssentrene har åpnet for enkeltpersoner som vil ta seg en treningsøkt.

Myndighetene har i tillegg innført en ordning med vaksinepass. De som allerede er vaksinert, får et digitalt sertifikat.

Utlendinger som har lignende dokumentasjon, kan slippe testing og karantene ved innreise. Det har tent et håp for Islands hardt rammede turistnæring.