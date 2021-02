Trudeau: USAs klimalederskap har vært sårt savnet

NTB

Canadas statsminister Justin Trudeau sa i et møte med president Joe Biden at USAs ledende rolle i klimaspørsmålet har vært «sårt savnet».

Det digitale møtet var det første Biden har holdt med en utenlandsk statsleder siden han tok over som president 20. januar.

– Nok en gang takk for at du tar ansvar for å håndtere klimaendringene. USAs lederskap har vært sårt savnet de siste årene, sa Trudeau i starten av møtet.

Trudeau og Biden ble enige om å jobbe sammen for å oppnå nullutslipp innen 2050.

– Det er ikke noe vi ikke kan oppnå dersom vi forplikter oss til det, sa Biden etter videomøtet.

Presidenten, som på sin første arbeidsdag gjenopptok USAs deltakelse i Parisavtalen, har gjort kampen mot klimaendringer til en av sine fanesaker.

Canada og USA ble også enige om å jobbe for å eliminere rasisme fra staten, fremme en inkluderende økonomisk gjenoppbygging som støtter bedrifter som drives av kvinner og minoriteter og videre forsvarssamarbeid.