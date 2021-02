FN-ekspert fordømmer Irans uttalelser om nedskyting av passasjerfly

NTB

Iran har med overlegg skjult omstendighetene rundt nedskytingen av et ukrainsk passasjerfly i fjor, ifølge FNs spesialrapportør Agnès Callamard.

– Motsigelsene i de offisielle uttalelsene synes å være skreddersydd for å skape maksimal forvirring og minimal klarhet, sier Callamard, som er FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser og likvideringer og har gransket tragedien.

Iran begikk en rekke menneskerettighetsbrudd ved nedskytingen og påfølgende forsøk på å skjule hva som skjedde, fastslår hun.

Ukraine International Airlines' flygning PS752 ble skutt ned med to iranske missiler 8. januar 2020, kort tid etter avgang fra Teheran. Alle de 176 personene om bord mistet livet.

«Menneskelig svikt»

Iran benektet først ansvar for katastrofen. Tre dager senere innrømmet myndighetene at den iranske revolusjonsgardens luftforsvarssystem utilsiktet skjøt ned flyet under en svært spent sikkerhetssituasjon i regionen.

I sin siste rapport i fjor sommer om flykrasjet viste iranske luftfartsmyndigheter til «menneskelig svikt». De sa også at en maskinfeil i radarsystemet førte til kommunikasjonsproblemer med den ansvarlige militærenheten.

Ifølge Callamard holder ikke disse forklaringene mål. Hun savner en forklaring på hvorfor radarsystemet var feilinnstilt, samt hvorfor ikke målets størrelse og flyatferd ble undersøkt.

Manglende svar

Plyndring ble dessuten tillatt der flyet krasjet, og området ble senere planert uten at de etterlatte fikk med seg noen minner derfra, tilføyer Callamard.

De etterlatte ble behandlet respektløst, mener hun.

– Min konklusjon er at med grunnlag i folkeretten, så er ikke feil et forsvar for Iran, sier Callamard og legger til at Iran ikke har svart på spørsmålene hun stilte i granskingen.

Likvideringen i Bagdad

Callamard og andre FN-eksperter er tilknyttet FNs sikkerhetsråd, men organet er ikke bundet av ekspertenes konklusjoner.

Spenningsnivået mellom Iran og USA var skyhøyt da flyet ble skutt ned, og det iranske luftforsvaret var i full beredskap. Iranerne hadde skutt missiler mot en militærbase i Irak som ble brukt av amerikanske styrker. Angrepet var et svar på det amerikanske droneangrepet som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad i Irak 3. januar 2020.

Callamard gransket i fjor også dette attentatet og slo fast at det var et folkerettsbrudd, noe USA protesterte på.