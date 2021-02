Erika Lloyd ble meldt savnet i juni– funnet i ørkenen

– Jeg oppfordrer alle til å stoppe og reflektere over den fantastiske sjelen vi har mistet, skriver Erika Lloyds bror, Colin Lloyd, på Facebook.

Et skjelett funnet i ørkenen i California har blitt identifisert som 37 år gamle Erika Lloyd.

Ifølge politiet i San Bernadino var det ved hjelp av tannlegejournaler de identifiserte skjelettet som 37 år gamle Erika Lloyd.

Levningene ble funnet i Wonder Valley i California 31. januar i år.

Dødsårsaken er fortsatt ikke kjent.

Vandalisert bil

Lloyd har vært savnet siden hun dro på en biltur til Joshua Tree nasjonalpark 14. juni.

Ifølge flere medier skal bilen hennes senere ha blitt funnet forlatt og vandalisert i nærheten av Twentynine Palms, skriver Los Angeles Times.

Flere redningsaksjoner

Både politibetjenter, luftfartøy, redningsmannskap og frivillige har utført flere leteaksjoner i ukene og månedene etter Lloyds forsvinning, ifølge San Bernadino County Sherrif's Department.

Erikas bror Colin Lloyd har i et Facebook-innlegg meddelt at familien setter stor pris på all hjelp de har fått fra frivillige og politistasjonen.

– Dere har alle vært intet mindre enn et mirakel for oss, skriver han.

– Fantastisk sjel

På Facebook-siden «Bring Erika Home» har broren meddelt nyheten om søsterens bortgang. Han skriver at det nå er tid for å sørge.

– Jeg oppfordrer alle til å stoppe og reflektere over den fantastiske sjelen vi har mistet, skriver han.