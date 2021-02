Politi stormet partikontor – opposisjonsleder pågrepet i Georgia

NTB

Opprørspoliti stormet tirsdag hovedkvarteret til opposisjonsleder Nika Melias parti i Tbilisi i Georgia. Politiet benyttet tåregass, og Melia ble pågrepet.

På direktesendt TV kunne georgiere tirsdag morgen se opposisjonslederen bli slept ut av politiet fra hovedkvarteret.

Melia er leder for landets største opposisjonsparti UNM. Pågripelsen skjer dagen etter at landet formelt fikk nye statsminister, forsvarsminister Irakli Garibasjvili. For få dager siden gikk den forrige statsministeren av fordi han motsatte seg arrestordren mot Melia.

– Sjokkert av hendelsene ved UNMs hovedkvarter denne morgenen. Vold og kaos i Tbilisi er det siste Georgia trenger akkurat nå. Jeg oppfordrer alle parter til å beholde roen, nå og i de neste dagene, skriver Storbritannias ambassadør Mark Clayton på Twitter.

Pågripelsen av Melia er en ytterligere tilspissing i den spente situasjonen etter valget i oktober, der opposisjonen anklager partiet Georgisk Drøm for å ha fusket seg til seier.

Opposisjonsmedlemmer har krevd nyvalg og har nektet å delta i den nye nasjonalforsamlingen.