Facebook åpner for deling av nyheter i Australia igjen

NTB

Etter flere dager med forhandlinger og eskalerende konflikt mellom Australia og Facebook, åpner mediegiganten igjen for deling av nyheter i landet

Nine News og The Herald Sun melder at partene har blitt enige om at australske nyhetsmedier får tilbake tilgangen til Facebook de neste dagene.

Facebook stanset deling av nyheter i Australia som et svar på lovforslaget som pålegger Google og Facebook å betale for nyhetsinnhold.

Loven behandles i det australske senatet, og det er ventet at det blir stemt over loven i nasjonalforsamlingens øverste kammer så tidlig som onsdag, skriver Sydney Morning Herald.

Ifølge avisen ble lovforslaget endret tirsdag morgen lokal tid. Kilder opplyser at tillegget inkluderer en to måneder lang overgangsperiode for å gi partene bedre tid til å enes om veien videre.