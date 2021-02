Den greske regjeringen i hardt vær etter sjokkerende metoo-pågripelse

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis vil ikke kvitte seg med kulturministeren og han avviser også at han er venn med en overgrepssiktet tidligere teatersjef. Foto: Menahem Kahana / Pool via AP / NTB

NTB

Hellas' høyreregjering får gjennomgå etter at en tidligere teatersjef er pågrepet, mistenkt for å ha voldtatt mindreårige, deriblant migrantbarn.

Den siste tiden har gresk kulturliv blitt rammet av en rekke skandaler. Det samme gjelder idrettsmiljøer og utdanningsinstitusjoner, og hele kultursektoren hevdes å være preget av fryktkultur og overgrep.

Det har ført til krav om at kulturminister Lina Mendoni må gå av, noe statsminister Kyriakos Mitsotakis så langt har nektet å etterkomme.

Skandalene toppet seg denne helgen da en nylig avgått kunstnerisk leder for det greske nasjonalteatret ble pågrepet, mistenkt for voldtekt av mindreårige, blant dem også migrantbarn.

Dimitris Lignadis avviser anklagene og sier at han er offer for giftig ryktespredning.

Det venstreorienterte opposisjonspartiet Syriza har anklaget statsministeren for å forsøke å dekke over saken og hevder at han og Lignadis er personlige venner, noe Mitsotakis har avvist på det sterkeste.

Mandag ble også lederen for det greske skuespillerforbundet innkalt til avhør etter meldinger om at forbundet har mottatt hundrevis av klager om overgrep, seksuell trakassering og krenkelser.

Regjeringens talskvinne Aristotelia Peloni sa samme dag at regjeringen lytter til ofrene og støtter dem, men hun fastholdt at kulturministeren blir sittende.

– Landet trenger etiske regler, et rammeverk for å hindre alle former for overgrep, sa hun.