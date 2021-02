USA mintes de mange coronaofrene

NTB

USA har passert 500.000 dødsfall knyttet til coronapandemien. Det er en virkelig «dyster og hjerteskjærende milepæl», sier president Joe Biden.

Biden sier tallet på døde i coronapandemien er mer enn antall amerikanske soldater som døde i første og andre verdenskrig og Vietnamkrigen til sammen. Han ber landet stå sammen mot pandemien.

– Jeg vet hvordan det er, sa en preget Biden i en tale til nasjonen mandag med referanse til de mange tragediene i sin egen familie. Bidens første ektefelle og deres ett år gamle datter omkom i en bilulykke i 1972. I 2015 døde sønnen Beau døde av hjernekreft.

Biden ba innstendig om at amerikanere ikke må bli blasert av tallene og «se livene som statistikk».

– Jeg ber alle om å minnes dem vi har mistet og de etterlatte. Jeg ber også om at vi fortsetter å være årvåkne, holder sosial avstand til hverandre, bruker munnbind og sier ja til vaksine, sa Biden.

Ett minutts stillhet

Etter talen ble det holdt ett minutts stillhet utenfor Det hvite hus, der det var tent 500 lys til minne om de mange døde. Biden hadde følge av kona Jill og visepresident Kamala Harris og hennes mann Doug Emhoff.

Tidligere på dagen ble flagget firet på halv stang ved Det hvite hus og andre føderale bygninger i landet for å markere det enorme tapet av liv.

USA har flere smittede og døde knyttet til pandemi enn noe annet land. Mandag hadde Johns Hopkins registrert 500.172 koronadødsfall, mens oversikten fra Worldometers bikket en halv million allerede tirsdag 16. februar.

– Som nasjon kan vi ikke og skal vi ikke la dette fortsette. Vi må få slutt på politikken og feilinformasjonen som splitter familier og samfunn. Vi må kjempe sammen som ett folk, som De forente stater, sa Biden.

Dødstallet kommer til å stige

Med kun om lag 4 prosent av verdens befolkning, har USA registrert 20 prosent av alle de nærmere 2,5 millioner coronadødsfallene i verden.

Det reelle globale tallet er trolig enda høyere på grunn av at mange tilfeller ikke ble registrert i starten av pandemien, skriver nyhetsbyrået AP.

Det første dødsfallet knyttet til covid-19 i USA ble registrert i starten av februar i fjor. Det tok fire måneder før dødstallet passerte 100.000. I september var dødstallet oppe i 200.000 og steg ytterligere til 300.000 i desember. Deretter tok det litt over en måned for dødstallet å stige til 400.000 for så å passere 500.000.

De siste ukene har likevel det daglige gjennomsnittet på nye smittetilfeller og dødsfall minket kraftig. I snitt ble det noen dager i januar registrert 4.000 nye dødsfall, mens snittet nå ligger på under 1.900 per dag.

Til tross for at massevaksineringen er i gang, anslås det at ytterligere 90.000 mennesker kommer til å dø som følge av koronaviruset innen 1. juni, ifølge University of Washington.

Fauci skylder på politisk splittelse

USAs øverste smittevernsjef Anthony Fauci sier politisk splittelse i sterk grad har bidratt til at landets dødstall knyttet til covid-19 har blitt så høyt.

Han sier til Reuters at pandemien kom til USA på et tidspunkt der landet var sterkt politisk splittet og der bruk av munnbind dermed ble et politisk uttrykk snarere enn et tiltak for å redusere smitten.

– Det forklarer likevel ikke hvordan et rikt og sofistikert land kan ha den største prosentandelen dødsfall og være det hardest rammede landet i verden. Det skulle etter min mening ikke ha skjedd, sier Fauci.

