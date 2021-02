Trump må gi fra seg skattemeldinger

Trumps advokater har argumentert med at begjæringen måtte avvises fordi den var for omfattende og var å regne som «politisk trakassering» fra påtalemyndigheten. Det avviser USAs høyesterett.

NTB

USAs høyesterett har påført Donald Trump et stort nederlag ved å avvise hans forsøk på å holde skattemeldingene sine hemmelige. Nå får påtalemyndigheten innsyn.

De siste årene har Trump kjempet på mange fronter for å kunne skjerme sine inntektsforhold for alle offentlige etater. Blant dem som har krevd skattemeldingene utlevert, er statsadvokat Cyrus Vance på Manhattan i New York.

Vance, som er demokrat, har siden 2019 forsøkt å få fatt i Trumps skattemeldinger i forbindelse med en etterforskning.

Anklagene mot den tidligere presidenten og eiendomsmogulen er foreløpig uklare, men ifølge The New York Times tyder rettsdokumenter på at han etterforskes for skatte- og forsikringskriminalitet.

En føderal ankedomstol ga i fjor høst grønt lys til at påtalemyndigheten i New York kunne få innsyn i den daværende presidentens skattemeldinger. Trumps advokater anket kjennelsen til høyesterett, men mandag ble det klart at de ikke vant ikke fram. Høyesterett avviste anken uten noen kommentar.

Sluttstrek

Det betyr at det settes foreløpig sluttstrek for en lang juridisk tautrekking som allerede har vært innom høyesterett en gang tidligere i prosessen.

Men det innebærer ikke at skattemeldingene blir offentliggjort for alle og enhver.

Hos påtalemyndigheten i New York vil disse dokumentene inngå i en bredere gransking av Trumps økonomiske disposisjoner og i lang tid berøre hans tilværelse som ekspresident.

– Fisketur

Trump selv har betegnet etterforskningen som «en fisketur og en kulminering av den største heksejakten i historien».

Ekspresidentens advokater har argumentert for at begjæringen om innsyn var å regne som politisk trakassering og at kravet var for omfattende. Dette har nå høyesterett valgt å se bort fra.

Trump fikk stor oppmerksomhet da han under valgkampen i 2016 brøt med en langvarig tradisjon og nektet å gi offentligheten innsyn i sine skatteopplysninger. Det skapte også spekulasjoner om hvorvidt Trump hadde noe å skjule.

Lekkasjer under valgkampen

Før fjorårets presidentvalg publiserte The New York Times flere artikler basert på en lekkasje om Trumps skattemeldinger. Blant avsløringene var at Trump kun hadde betalt 750 dollar (7.000 kroner) i føderal inntektsskatt i 2016. Det skyldtes blant annet at han hadde ført opp enorme tap som nedskrivninger av inntekten.

Avisen skrev også at Trump ikke betalte inntektsskatt i 10 av de 15 årene før han ble valgt som president.

Selv kalte Trump avsløringene for falske nyheter.

– Jeg har betalt massevis, og jeg har også betalt massevis av skatt på delstatsnivå. De skriver bare negative historier, lød Trumps kommentar.