Null coronasmitte i Europa – en mulighet eller en ønskedrøm?

Folk står i kø ved et supermarked etter at regjeringen kunngjorde en seks-dagers nedlåsing på grunn av Covid-19-coronavirusutbruddet i Adelaide 18. november 2020. (Foto av Brenton EDWARDS / AFP)

NTB

Australia og New Zealand har valgt en «nullsmittestrategi». Strategien er en suksesshistorie i pandemikampen. Så hvorfor har ikke Europa samme nullvisjon?

Å slå hardt ned på alle virusutbrudd gjennom svært strenge, men kortvarige tiltak har vært strategien i Australia, New Zealand og flere asiatiske land.

Fra mandag for en uke siden er for eksempel to millioner mennesker i Auckland i New Zealand blitt bedt om å holde seg hjemme fordi myndighetene hadde fått bekreftet tre tilfeller av covid-19.

I Europa blir det bekreftet titusener av covid-19-tilfeller hver eneste dag, men få byer blir likevel stengt helt ned.

Få dødsfall – åpne samfunn

Nå tar eksperter til orde for å følge eksempelet til blant andre New Zealand.

– Land som har fulgt «null-covid-strategien» har nå en kjempefordel, sier epidemiolog Antoine Flahault ved Universitetet i Genève.

Disse landene har svært få dødsfall per innbyggere, og de har derfor også kunnet åpne opp igjen samfunnet: barer, restauranter, kulturliv, idrett, skoler og universiteter driver normalt, sier Flahault.

Innbyggerne må heller ikke holde sosial avstand til hverandre, legger han til.

Både Taiwan og Kina hadde dessuten vekst i bruttonasjonalproduktet i 2020.

Skadebegrensning

Flahault mener at denne tilnærmingen er langt å foretrekke enn strategien med skadebegrensning som de fleste vestlige land har gått inn for. I vestlige land forsøker man å leve livet mellom bølgene av virussmitte.

Professor Martin McKee ved London School of Health and Tropical Medicine mener «å leve med viruset» ikke akkurat er en god løsning.

– Det er ikke akseptabelt med en situasjon der du forsøker å holde viruset under kontroll, men ikke klarer det. Vi ser jo stadig oppblomstring av viruset med påfølgende nedstengninger. Ingen kan planlegge for ferier, brylluper eller nye investeringer.

Mutasjoner

Og kanskje det verste – når viruset får anledning til å sirkulere, er sjansen større for at det muterer, slik det har gjort med de mer smittsomme britiske og sørafrikanske variantene.

– Vi synes ikke at vi bør få en tredje, fjerde, femte, tjuende bølgen, sier McKee. Han mener at nullvisjon er en bedre strategi.

Så hvorfor har Europa ikke fulgt denne strategien?

Archie Clements ved Curtin Universitetet i Australia mener at det er en rekke faktorer som gjør en null-smitte-strategi vanskeligere i Europa.

Blant annet er det svært mange som reiser til Europa og som reiser mellom de europeiske landene. Befolkningstettheten er også svært høy.

Isolert

Australia og New Zealand har også naturlige fordeler som ikke kan kopieres.

– Vi ligger isolert til og grenser ikke til andre land. Vi er heller ikke et stort reisemål i internasjonal målestokk. Vi kan dessuten opprettholde våre økonomier uten så mange reiser over grensen, sier Clements.

Men selv om Australia og New Zealand har unike fortrinn, mener Flahault ikke det er noen grunn til ikke å prøve seg på en lignende tilnærming i Europa.

Land som Kina og Taiwan har begge svært høy befolkningstetthet. De har likevel klart å slå ned covid-19, påpeker han.