USA runder en halv million coronadødsfall

Ett år siden det første coronadødsfallet ble meldt i USA, har landet registrert rundt 500.000 døde. Men eksperter håper at økende immunitet nå bremser smitten.

– Det er grusomt. Det er historisk. Vi har ikke sett noe i nærheten av dette på godt over hundre år. Ikke siden influensapandemien i 1918, sa USAs smittevernsjef Anthony Fauci til TV-stasjonen NBC.

– Det er enestående når man ser på tallene. Det er nesten utrolig, men det er sant, sa han.

Søndag kveld norsk tid hadde Johns Hopkins registrert 498.000 coronadødsfall, mens oversikten fra Worldometers for lengst hadde bikket en halv million.

Smittetopp i vinter

Det er også registrert nesten 30 millioner smittetilfeller. Det reelle smittetallet ansees likevel for å være tre til fire ganger høyere som følge av lav testkapasitet, og fordi mange smittede aldri får symptomer.

USA så en kraftig smittevekst i desember og januar, som delvis knyttes til at folk kom sammen for å feire høytider.

Etter å ha nådd en topp i januar, har smittetallene vært på vei ned. Fauci mener amerikanerne likevel kan måtte vente lenge før livet vender tilbake til normalen.

– Jeg tror vi vil se en stor grad av normalitet når vi kommer til høsten og vinteren, ved slutten av dette året, sa Fauci til CNN.

Gradvis vaksineframgang

Stor optimisme var også knyttet til oppstarten av coronavaksineringen, men mange steder har fremdriften gått saktere enn forventet.

– Det har aldri, noensinne, eksistert en logistisk utfordring med så store konsekvenser som det vi nå forsøker å gjøre, men vi får det gjort, sa USAs president Joe Biden i forrige uke.

Biden har satt seg som mål at 100 millioner amerikanere skal vaksineres i løpet av hans 100 første dager som president. I snitt settes det nå 1,7 millioner doser hver dag.

Over 60 millioner personer har så langt fått sin første dose, mens 18 millioner også har fått dose nummer to.

– Sett det verste

Og tross den dystre milepælen er det optimisme å spore hos flere eksperter.

– Jeg kan ta feil, men jeg tror ikke vi kommer til å se en stor fjerde bølge, sa vaksineekspert Paul Offit ved barnesykehuset i Philadelphia.

– Jeg tror vi har sett det verste nå, la han til.

Nasjonale tall viser at smittespredningen nå har falt til det nivået som ble registrert i oktober. I California blir det i snitt meldt om 7.000 nye daglige tilfeller, sammenlignet med 45.000 i vinter.

Flokkimmunitet

Varmere vårvær vil også gjøre det lettere for folk å møtes utendørs, noe som kan begrense smittespredningen.

Men de høye smittetallene og omfanget av pandemien kan i seg selv også bidra til redusert smittespredning. Hver tredje amerikaner har nå trolig blitt smittet av korona, ifølge Offit, som mener at landet dermed begynner å nærme seg grensen for flokkimmunitet.

Det samme tror epidemiolog George Rutherford ved San Francisco-universitetet i California. Han anslår at rundt halvparten av innbyggerne i Los Angeles fylke har vært koronasmittet, og at dette er grunnen til at man nå registrerer et kraftig fall i antallet nye tilfeller.

– Vi snakker om noe som begynner å høres og se ut som flokkimmunitet, selv om ekte flokkimmunitet ligger langt fram i tid, sa Rutherford.

Terskelen for flokkimmunitet anses likevel å ligge på rundt 90 prosent. Men selv om andelen immune enda ligger langt under dette i USA, bidrar den til å dempe smittespredningen.

Frykter muterte varianter

Nye muterte coronavirusvarianter kan likevel være et hinder for flokkimmunitet og vaksinenes effektivitet. Den muterte virusvarianten B117 som først ble oppdaget i Storbritannia, regnes for eksempel som 50 prosent mer smittsom enn vanlig koronavirus.

– Jeg tror dette er den største krisen vi nå står foran i pandemien, sa dekanus Peter Hotez ved Baylor College of Medicine i et intervju med amerikanske legeforeningen AMA.

– Vi står foran versjon 2.0 av pandemien på grunn av variantene, sa han.

Men vaksineekspert Paul Offit er ikke like bekymret. Han biter seg merke i at man ennå ikke ser sykehusinnleggelser med folk som tidligere har vært coronasmittet, eller som er vaksinert.

– Vi ønsker bare å holde folk ute av sykehus, sa han.

– Og så langt er det ingen variant som har kommet seg forbi enten sykdom- eller vaksineimmunitet, la han til.