Trump-allierte granskes etter kongressopptøyene

NTB

Roger Stone og Alex Jones er blant kjente høyreradikale som USAs justisdepartement gransker for medvirkning til opptøyene i Washington i januar.

Etterforskerne forsøker å finne ut om Stone, Jones og andre med nære bånd til tidligere president Donald Trump kun inspirerte dem som brøt seg inn i Kongressen, eller om de selv medvirket til angrepet.

Stone ble dømt til fengsel i forbindelse med etterforskningen av Russlands påvirkning av valget i 2016, men ble benådet av Trump.

Jones er grunnlegger av Infowars, en nettside som sprer en rekke konspirasjonsteorier, blant annet om at skoleskytingen i Sandy Hook var juks, spilt av skuespillere.

En tredje som granskes, er Ali Alexander som selv sier at han er grunnlegger av gruppa Stop the Steal, som støtter opp om Trumps påstand om at han er presidentvalgets egentlige vinner.

Alle tre støtter åpent opp om Trumps grunnløse påstander om at valget er stjålet fra ham, og de har også nære bånd til høyreekstreme og hvit-nasjonalistiske grupper som Proud Boys og Oath Keepers.

Jones var aktivt til stede i menneskemengden utenfor Kongressen og oppildnet demonstrantene med høyttaler.

Etterforskningen er ennå i et tidlig stadium og granskerne sier de ikke har bevis nok til å tiltale dem. De erkjenner også at grunnlovens paragrafer om ytringsfrihet gjør det lite sannsynlig at det blir tatt ut tiltale.