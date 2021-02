Vaksinerte israelere kan nå gå på konsert

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og helseminister Yuli Edelstein besøker et gjenåpnet treningssenter i Petah Tikva lørdag. De som er vaksinert, kan nå begynne å trene igjen. Foto: Tal Shahar, Yedioth Ahronoth / AP / NTB

NTB

Søndag åpner deler av kulturlivet i Israel igjen. De som er vaksinert mot corona, kan nå gå på konsert, mens andre må vente.

Et såkalt grønt pass deler nå befolkningen i to når landet tar et nytt skritt mot gjenåpning etter den tredje nedstengningen.

Passet får man en uke etter at man er ferdigvaksinert, eller hvis man er friskmeldt etter å ha vært coronasmittet.

De som har et slikt pass, vil fra søndag få adgang til treningssentre, kulturarrangementer, svømmebasseng, hoteller og synagoger, skriver Jerusalem Post. Fra mars får de også tilgang til restauranter og barer.

– Dette er et første skritt mot et nesten normalt liv, sier helseminister Yuli Edelstein, som tidligere har kalt det en moralsk plikt å vaksinere seg.

Ifølge Jerusalem Post er Israel landet som har tilbrakt lengst tid under nedstengning. Men det er også landet som er kommet lengst i å vaksine befolkningen. Nesten halvparten av de 9 millioner innbyggerne er vaksinert.