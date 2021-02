Flymotor tok fyr og deler falt ned over Denver-forstad

Broomfield-politiet publiserte bilder på Twitter lørdag som viste flydeler ligge foran et hus. Foto: Broomfield Police Department via AP / NTB

NTB

Et passasjerfly nødlandet lørdag i Denver etter å ha fått store motorproblemer like etter avgang. En motor hadde tatt fyr, og deler falt ned i et boligområde.