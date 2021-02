Første asylsøkere inn i USA for å søke asyl

NTB

En første busslast med asylsøkere krysset fredag grensa til USA etter at president Joe Biden opphevet regelen om at de måtte vente i Mexico.

Gruppa med 25 asylsøkere kjørte inn i USA fra Tijuana, fulgt av representanter for FNs høykommissær for flyktninger UNHCR. De ble innlosjert i et hotell i San Diego etter å ha blitt testet for coronaviruset.

Under Donald Trump ble titusener av asylsøkere sendt tilbake til Mexico med beskjed om å vente der til søknaden ble behandlet, i strid med internasjonale asylregler.

De ble boende i usle leirer over måneder og år langs grensa, der de var utsatt for narkosmuglere og gjengkriminalitet. De fleste er fra Mellom-Amerika, men noen kommer fra Sør-Amerika, Cuba og Haiti.

«Remain in Mexico»-programmet var ledd i Trumps plan for å bekjempe innvandring, som også omfattet bygging av en mur langs grensa og atskillelse av barn fra tusenvis av migrantfamilier.

Borgerrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) kalte den første busslasten et viktig skritt mot å bygge opp igjen det amerikanske asylsystemet.

Ifølge amerikanske myndigheter er rundt 25.000 asylsøknader inne i systemet, og Mexico sier at 6.000 asylsøkere fortsatt befinner seg i landet.

Foreløpig vil bare de som har startet søknadsprosessen slippe inn i USA.