Fem drept i bombeangrep i Afghanistan

NTB

Minst fem mennesker ble drept og to såret i tre separate bombeangrep i Afghanistans hovedstad Kabul lørdag.

Politisjef Ferdaws Faramarz sier at de to første skjedde i løpet av et kvarter, og den siste to timer senere.

Det var både sivile og militære blant de drepte i angrepene som trolig skyldtes magnetbomber under bilene.

En av bombene rammet et militært kjøretøy, og to soldater og en forbipasserende ble drept, mens den siste rammet en politibil. Der ble to politifolk drept.

Det har vært en opptrapping av bombeangrep i landet samtidig som fredsforhandlinger pågår i Qatar mellom Taliban og regjeringen.

IS har påtatt seg ansvaret for mange angrep, mens andre får Taliban skylden for.