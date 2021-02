Biden hardt ut mot Russland, Kina og Iran

President Joe Biden langet ut mot Kina. Russland og Iran i sitt innlegg på sikkerhetskonferansen i München. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

President Joe Biden anklager Russland for å så splid i Europa, Kina for å undergrave verdensøkonomien og Iran for å destabilisere Midtøsten.