President Joe Biden deltar på to digitale toppmøter samme dag som USA vender tilbake til Parisavtalen. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

USA har igjen offisielt sluttet seg til Parisavtalen, etter et fravær som varte i tre og en halv måned.

Allerede på sin første dag som president undertegnet Joe Biden en presidentordre om at USA igjen vil overholde klimaavtalen.

Beslutningen trådte i kraft fredag – samme dag som Biden for alvor entrer den internasjonale politiske scenen. Han skal delta på to toppmøter som avholdes som videokonferanser: ett møte for G7-landene og sikkerhetskonferansen i München.

Tidligere president Donald Trump varslet allerede i 2017 at han ville ta USA ut av Parisavtalen. Denne beslutningen trådte først i kraft dagen etter det amerikanske presidentvalget i fjor.