Biden hyller historisk Mars-landing

Dette er det andre fotoet som Perseverance tok like etter landingen i Jezero-krateret på Mars torsdag. Foto: Nasa via AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden hyller det han kaller en historisk landing torsdag etter at Perseverance-roveren fra Nasa landet på Mars.

– Gratulerer til Nasa og alle som har arbeidet hardt for å gjøre Perseverances historiske landing mulig. I dag fikk vi nok en gang bevist at med vitenskapens kraft og amerikansk kløktighet, så er ingenting utenfor mulighetens grenser, skrev presidenten på Twitter drøyt to timer etter at Perseverance landet på Mars.