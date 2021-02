Statsminister Löfven rasende over trusler mot helseeksperter

NTB

Statsminister Stefan Löfven reagerer med sinne over opplysningene om at personer fra Folkehelsemyndigheten får trusler og må ha politibeskyttelse.

Til TT skriver Löfven at en grense er overskredet når mennesker som gjør sin jobb for å verne liv og helse under pandemien, utsettes for dette.

Statsministeren viser til opplysninger om en professor som nylig sluttet med sin covidforskning etter trakassering. Löfven sa også trusler rammer journalister.

– Forskningsjournalister forteller om det hatet de møter når de rapporterer om pandemien. Et uforsonlig og hatsk samtaleklima slår mot enkeltmennesker og deres familier, men også mot akademisk frihet og fri journalistikk, sier Löfven.