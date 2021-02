20 land i Afrika får vaksine neste uke

NTB

Distribusjonen av coronavaksine på det afrikanske kontinent begynner neste uke, opplyser Afrikas senter for sykdomskontroll og forebygging (CDC).

CDC-sjef Jogn Nkengasong sier at doser av AstraZeneca vil bli fordelt til rundt 20 land og at helsearbeidere vil bli prioritert for injeksjon.

Sør-Afrika var tidlig ute og kjøpte et stort antall doser fra AstraZeneca. Nå blir disse dosene erstattet med en vaksine utviklet av legemiddelgiganten Johnson & Johnson. I Sør-Afrika er vaksineringen med denne vaksinen i gang.

En ny studie viser at AstraZeneca gir liten beskyttelse mot Sør-Afrika-varianten av covid-19. Landet stanset derfor sitt vaksineprogram, og det er disse dosene som nå fordeles til andre land i Afrika.

Nkengasong oppfordrer til fortsatt bruk av AstraZeneca og sier det er en effektiv vaksine. Denne vaksinen sies av mange eksperter å passe godt for Afrika, da den ikke har de strenge kravene til nedkjøling og frysing som flere andre har.