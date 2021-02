Fransk eksminister dømt for voldtekt

NTB

En tidligere minister i Frankrike ble torsdag dømt for voldtekt av kvinnelig ansatt. Han risikerer inntil tre års fengsel.

Dommen mot Georges Tron kommer samtidig som landet har sett en bølge med anklager om seksuelle overgrep. Frankrike har nå lovet å skjerpe straffene seksualforbrytelser.

Tron var tiltalt for voldtekt av to kvinnelige ansatte, Virginie Ettel og Eva Loubrieu, mellom 2007 og 2010. Han ble kun dømt for voldtekt av Ettel

Tron har vært borgermester i byen Draveil utenfor Paris siden 1995.

Trons daværende medarbeider Brigitte Gruel ble også dømt til en to års betinget fengsel for å ha medvirket i overgrepene.

Overgrepsanklagene førte til at Tron i 2011 trakk seg fra stillingen som juniorminister for offentlige anliggender.

Både Tron og Gruel nekter for anklagene.