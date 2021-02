Kambodsjas politibetjenter blir bedt om å slanke seg

Kambodsjas innenriksminister, Sar Kheng, er ikke interessert i overvektige politimenn. Illustrasjonsfoto: Cambodian Mine Action Center via AP

NTB

Ministeren med ansvaret for politiet i Kambodsja vil ikke ha overvektige politibetjenter. De kan risikere å få sparken, sier han.

I en tale om politireform i Kambodsja, langet innenriksminister Sar Kheng ut mot overvektige politifolk. Han beordret også to betjenter opp på scenen for å utføre treningsøvelsen planking i to minutter.

– Hvis en politibetjent har en mage som dette, hvordan kan han da fange en forbryter? spurte Sar Kheng.

Han gjorde det klart at politibetjenter med overvekt risikerer å miste jobben.