Neppe snarlig løsning av Natos Afghanistan-dilemma

Nesten 20 år etter at USA og Nato gikk inn i Afghanistan, har alliansen fortsatt styrker i landet. Tilbaketrekking blir tema på andre dag av Natos forsvarsministermøte, men det er ikke ventet noen avgjørelse i denne omgang. Arkivfoto: David Goldman / AP / NTB

NTB

Etter 20 år er en løsning på Afghanistan-konflikten fortsatt i det blå når Natos forsvarsministre diskuterer saken torsdag.

Møtet denne uken var lenge regnet for å være siste frist for å fatte en beslutning om alliansens tilstedeværelse i Afghanistan. Ifølge USAs avtale med Taliban skal alle utenlandske soldater være ute av landet innen 1. mai, men løftet kommer med noen vilkår.

– Det er ingen allierte som ønsker å bli i Afghanistan lenger enn nødvendig, men det er noen betingelser knyttet til vår tilstedeværelse, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg tidligere denne uken. Taliban må oppfylle sine forpliktelser først, inkludert reduksjon av volden og at de forhandler i god tro for å finne en politisk løsning. I stedet har voldsutviklingen gått feil vei, fra et allerede uakseptabelt nivå, er den blitt verre.

Neppe vedtak denne gangen

Det er fortsatt rundt 2.500 amerikanske soldater og rundt 10.000 Nato-soldater i Afghanistan. Selv om ministrene tar opp saken på sitt videomøte, er det ikke ventet at det tas noen beslutning i denne omgang. Det er heller ikke satt noen frist for når en avgjørelse må tas. Hvor lang tid det tar å trekke ut alle styrkene kommer an på en rekke faktorer, blant annet om de skal ta med seg utstyret de har i Afghanistan.

På hjemmebane møtes president Joe Biden med krav om å utsette den endelige tilbaketrekkingen og eventuelt reforhandle avtalen med Taliban. Sistnevnte har gjort det klart at det ikke er aktuelt å si ja til fortsatt amerikansk nærvær.

Ingen enkle løsninger

Uansett om Nato og USA blir værende eller reiser hjem, så er det ingen enkle løsninger på den vanskelige situasjonen i Afghanistan, ifølge ekspertene.

– En skjør fredsprosess som er ment å stabilisere sikkerhetssituasjonen står overfor en rekke aktører som vil spolere den, sier Michael Kugelman i tankesmia Wilson Center i Washington.

– Uten en politisk løsning, er Afghanistan på vei mot en bitter borgerkrig, og risikerer fragmentering på lang sikt, sier analytiker Torek Farhadi, som tidligere har vært rådgiver for den afghanske regjeringen.