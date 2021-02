Greenpeace: Hundretusener døde av luftforurensning i storbyer i 2020

NTB

160.000 mennesker døde som følge av luftforurensning i verdens fem mest folkerike byer i fjor, ifølge Greenpeace.

Det skjedde til tross for at luftkvaliteten flere steder ble bedre under koronanedstengningene, da trafikk og andre utslippskilder minket drastisk.

Den verst rammede byen var New Delhi, verdens mest forurensede hovedstad, der rundt 54.000 dødsfall anslås å ha skjedd som følge av såkalte PM2,5-partikler i luften, framgår det av en oversikt fra Greenpeace Sørøst-Asia.

PM2,5 er partikler som er mindre enn 2,5 mikrometer eller 0,0025 millimeter. I Tokyo knyttes rundt 40.000 dødsfall til PM2,5, mens resten fordeler seg på Shanghai, São Paulo og Mexico by, ifølge oversikten.

Ingen partikler regnes som mer helseskadelige enn PM2,5. De skader hjertet og lungene og øker sjansene for alvorlige astmaanfall.

Ifølge WHO puster over ni av ti mennesker på jorda inn helseskadelig luft, noe som årlig resulterer i rundt 7 millioner premature dødsfall.