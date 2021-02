New Yorks guvernør kan fratas coronafullmakter

New Yorks guvernør, demokraten Andrew Cuomo, kan fratas fullmakter han ble gitt i forbindelse med coronapandemien. Foto: Hans Pennink / Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

New York-guvernør Andrew Cuomo kan fratas flere fullmakter etter at det ble kjent at han holdt tilbake informasjon om coronadødsfall i delstaten.