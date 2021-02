Australske redningstjenester rammet av Facebook-forbud

Facebook kunngjorde onsdag at de ikke lenger vil la nyhetsartikler bli lest eller delt på plattformen i Australia. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Flere hjelpetjenester, blant annet varsling om brann og koronautbrudd, har blitt rammet av Facebooks forbud mot å dele nyheter på plattformen i Australia.

Brann- og helseetater og meteorologiske tjenester landet rundt melder inn problemer torsdag, etter at forbudet trådte i kraft. Flere av dem bruker jevnlig sider på Facebook til å utstede nødvarsler i landet, som er spesielt utsatt for naturkatastrofer.

Miljøminister Sussan Ley tvitrer at regjeringens sider for landets meteorologitjeneste har blitt «rammet av de plutselige restriksjonene», og oppfordrer folk til bruke nettsidene.

Også Facebook-sidene til fagbevegelsen Australian Council of Trade Unions er nede torsdag, ifølge ACTU-topp Sally McManus.

Facebook kunngjorde onsdag at de ikke lenger vil la nyhetsartikler bli lest eller delt på plattformen i Australia, med henvisning til et lovutkast som pålegger dem å betale medier de viderebringer nyheter fra.