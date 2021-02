Italia gir Facebook millionbot

NTB

Italias konkurransetilsyn har ilagt Facebook en bot på 7 millioner euro for villedende opplysninger om bruk av personlig data.

Facebook har ifølge konkurransetilsynet ikke informert kundene på tilstrekkelig vis om hvordan de samler inn og bruker kundedata til kommersielle formål.

Selv om Facebook ikke lenger markedsfører seg selv som gratis, mener konkurransetilsynet at det ikke blir gitt tydelig informasjon om innsamling og bruk av data for kommersielle formål.

– Dette er informasjon som kundene trenger for å bestemme seg for om de vil bli med i tjenesten, i lys av den økonomiske verdien for Facebook av dataene som blir gitt av kunden, noe som representerer betaling for bruken av tjenesten, skriver konkurransetilsynet.