Kims kone viste seg for første gang på ett år

BBC melder at Ri Sol-ju (32) satt ved siden av mannen, Nord-Koreas diktator Kim Jong-un (37), under en konsert for å markere bursdagen til diktatorens avdøde far, Kim Jong-il. Det var første gang hun viste seg offentlig siden januar i fjor.

Hennes fravær har ført til mange spekulasjoner om hennes tilstand. Alt fra at hun har gått i dekning, til at hun kunne være gravid, syk eller til og med kan ha blitt henrettet.

Med tirsdagens opptreden ved Mansudae kunstteater i hovedstaden Pyongyang er de fleste spekulasjonene lagt døde. Sørkoreansk etterretning mener hun har unngått offentligheten av frykt for smitte av covid-19, da hun er mor til flere små barn.

Det var få masker å spore blant personene som satt rundt Kim Jong-un og hans kone Ri Sol-ju tirsdag. Det var første gang landets førstekvinne viste seg offentlig på over ett år.

Ingen rapportert smitte

Nord-Korea har, som eneste land i verden, ikke rapportert om ett eneste tilfelle av covid-19. De fleste ekspertene tviler derimot på at det svært politisk isolerte landet har klart seg helt uten smittetilfeller.

Bildene som ble tatt tirsdag viser paret sammen i lystig passiar i det som fremstår som en fullstappet teatersal uten avstandsbegrensninger. På bildene er det ingen av personene i nærheten av diktator-paret som bærer maske.

Hvem er hun?

Ri Sol-ju kommer ifølge BBC fra en overklassefamilie i Nord-Korea og var tidligere sanger i Unhasu-orkesteret, et orkester håndplukket av staten.

Hun giftet seg trolig med Kim Jong-un i 2009 og, ifølge sørkoreansk etterretning, har paret minst tre barn sammen.

Etterretningskilder har også bitt seg merke i at nordkoreanske medier konsekvent de siste ukene har omtalt diktatoren som president, en tittel som tidligere var forbeholdt hans bestefar, Kim Il-sung – «landets evige leder». Av egne medier har Kim Jong-un og hans far Kim Jong-il konsekvent tidligere blitt omtalt som «formann».

