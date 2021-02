Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse

Sosialminister Lena Hallengren under en digital pressekonferanse. Les mer Lukk

NTB

Svenske myndigheter er urolige for smittespredningen. Nå presenteres et lovforslag som åpner for ny nedstengning dersom situasjonen utvikler seg i gal retning.