Japan har startet vaksineringen

Sykehuspersonale i Tokyo sjekker tilstanden til en forsendelse av Pfizer og Biontechs koronavaksine. Japan starter koronavaksineringen onsdag. Foto: Kimimasa Mayama /Pool via AP / NTB

NTB

Japanske helsearbeidere fikk de første dosene med koronavaksine i landet onsdag.

Rundt 40.000 leger og sykepleiere fra 100 utvalgte sykehus i landet fik den første dosen av vaksinen til Pfizer og Biontech, og planen er at neste dose skal settes 10. mars. Halvparten av dem skal delta i en sju uker lang undersøkelse.

Dermed er landets vaksineringskampanje i gang. Den regnes som helt kritisk om landet skal ha mulighet til å arrangere OL i Tokyo i sommer, etter at mesterskapet ble utsatt i fjor.

I mars begynner vaksinering av ytterligere 3,7 millioner helsearbeidere, før om lag 36 millioner i aldersgruppen 65 år og over skal bli vaksinert fra april. Folk i risikogrupper og pleiearbeidere ved eldrehjem og andre institusjoner er neste ut, før resten av befolkningen skal vaksineres.

Tokyo-OL skal etter planen starte i juli.

Japan, som har en befolkning på 126 millioner, har inngått avtale med Pfizer om kjøp av 144 millioner doser, som skal holde til 72 millioner mennesker.

Mangel på en spesiell type sprøyte kan gjøre at flere millioner vaksinedoser går til spille. Pfizer har beregnet at hver flaske med vaksine skal holde til seks doser, men det fordrer at man bruker spesielle sprøyter. Med vanlige sprøyter, som den japanske regjeringen har på lager, får man bare ut fem doser.

Tirsdag, dagen før vaksineringen begynte, sa den japanske regjeringen at den fortsatt arbeidet for å få tak i de spesielle sprøytene.