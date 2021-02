Forskere fant liv dypt i Antarktis: – Det burde ikke være liv der

Forskerne hadde ikke store forventninger om å finne det minste tegn på liv da de boret seg 900 meter gjennom Filchner-Ronne isbremmen i Antarktis. Les mer Lukk

Dypt nede under isen i Antarktis gjorde forskerne et oppsiktsvekkende funn. De trodde aldri i verden at det ville være mulig for liv å eksisterer her. De tok grundig feil.