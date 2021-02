Nytt coronautbrudd på hangarskipet «USS Theodore Roosevelt»

For andre gang på åtte måneder er det registrert nye smittetilfeller på et av USAs største hangarskip.

«USS Theodore Roosevelt» har et mannskap på 4.800 menn og kvinner. Et utbrudd om bord vil raskt kunne spre seg til hele skipet dersom det ikke slås raskt ned.

Hittil er kun tre nye tilfeller påvist, og disse er nå isolert fra resten av mannskapet.

«USS Theodore Roosevelt» er det fjerde hangarskipet i Nimitz-klassen i den amerikanske marinen. Skipet er oppkalt etter president Theodore Roosevelt

– Opplevde ingen symptomer



– De opplevde ingen symptomer og er isolert ombord på skipet sammen med folk de har vært i nær kontakt med, heter det i en uttalelse fra den amerikanske marinen, skriver Washington Post.

Det forsikres samtidig at hangarskipets daglige drift så langt ikke er påvirket av smitten.

– Skipet følger en aggressiv strategi i samsvar med retningslinjene til US Navy og CDC, inkludert obligatorisk maskebruk, sosial distansering, riktig hygiene og sanitær praksis, heter det i uttalelsen.

1.000 ble smittet forrige gang – kaptein fikk sparken



Sist gang «USS Theodore Roosevelt» ble rammet av coronautbrudd i slutten av mars i fjor, testet omlag 1.000 av mannskapet positivt for viruset.

Skipssjef Brett Crozier ble avskjediget etter å ha varslet fra om coronautbruddet. Han ble dessuten anklaget for ikke å ha gjort nok for å stanse utbruddet, ifølge CBS News.

Brett Crozier skrev i slutten av mars et notat til den amerikanske marineledelsen og ba om å få sette 90 prosent av mannskapet i land på stillehavsøya Guam. Varslet utløste et kaos i marineledelsen og få dager senere ble Crozier sparket fra jobben.

– Vi er ikke i krig. Sjømenn trenger ikke å dø. Hvis vi ikke handler nå, klarer vi ikke å ta vare på våre mest pålitelige ressurser, våre egne sjømenn, uttalte Crozier.

Størsteparten av besetningen ble senere satt i karantene på land til utbruddet var under kontroll.

Har deltatt på øvelse i Sør-Kinahavet



Det Forsvarsdepartementet avga tidligere denne måneden en rapport hvor det ble slått fast at «Marinens evne til å kontrollere et Covid-19-utbrudd på et skip til sjøs viser at marinen er i stand til å kontrollere viruset.»

«USS Theodore Roosevelt» forlot i desember i fjor hjemhavnen i San Diego. Hangarskipet har nylig utført operasjoner sammen med et annet hangarskip, USS Nimitz, i Sør-Kinahavet.

Video: Hangarskipskaptein som varslet om coronautbrudd fikk sparken