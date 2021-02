Indisk aktivist pågrepet etter å ha spredt demonstrasjonsguide

En 22 år gammel klimaaktivist er blitt pågrepet etter å ha spredt en bruksanvisning for hvordan aktivister kan støtte opp om de store bondeprotestene i landet. Pågripelsen har vekket skarpe reaksjoner. Titusenvis av bønder har siden november slått leir ved hovedstaden New Delhi i protest mot en reform de frykter vil føre til at de tjener langt mindre på varene sine. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

NTB

En 22 år gammel klimaaktivist ble pågrepet etter å ha redigert og spredt en guide for hvordan aktivister kan støtte opp om bondeprotestene i India.

Dokumentet skal ha fungert som en bruksanvisning for hvordan aktivister kan støtte titusener av indiske bønder som siden november har slått leir ved hovedstaden New Delhi for å protestere mot en reform som de frykter vil føre til at de vil tjene langt mindre på varene sine.

Pågripelsen av aktivisten, som heter Disha Ravi, har vekket harme hos opposisjonspolitikere og aktivister. Det er utstedt arrestordre for ytterligere to aktivister, som også anklages for å ha redigert dokumentet.

Ravi risikerer livstidsdom for oppvigleri, noe som har vekket skarpe reaksjoner. Politiet påstår også at aktivistene har vært i kontakt med en canadisk separatistorganisasjon som angivelig ønsker å danne den suverene staten Khalistan, som et hjemland for sikher.

– Pågripelsen av Disha Ravi er den siste opptrappingen av Indias kampanje mot ytringsfriheten og politisk opposisjon, med bakgrunn i de store bondeprotestene, sier Shashi Tharoor, som er innvalgt i nasjonalforsamlingen for det opposisjonelle Kongresspartiet.

New Delhis førsteminister Arvind Kejriwal kaller pågripelsen et «uhørt angrep på demokratiet». Han representerer AAP, som støtter bøndene. Ifølge nyhetsbyrået AP var det også demonstrasjoner i Bengaluru og Mumbai mandag.