Europeisk smittevernsenter vil ha fart på vaksineringen

NTB

Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) ber medlemslandene trappe opp testingen av coronavaksiner og vaksinere flere som befinner seg i risikogrupper.

– Land bør trappe opp vaksineringen av risikogrupper som eldre og helsearbeidere for å hindre at nye virusvarianter blir innført og spres, heter det i et råd fra ECDC.

Smittevernsenteret, som holder til i Stockholm, samler de 27 EU-landene, samt Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein.

ECDC understreker viktigheten av fortsatt god håndhygiene, bruk av munnbind, godt renhold av lokaler, sosial distanse og begrensing av hvor mange som bør samles.

Stenging av skoler, særlig barneskoler, bør være siste utvei for å bremse smittespredning, mener de.

ECDC konkluderer med at de muterte versjonene av coronaviruset vil utgjøre en «høy, til svært høy» risiko for folk flest, og «svært høy» risiko for sårbare grupper i tiden framover.

Europeiske land bør derfor videreføre strenge smitteverntiltak de kommende månedene, og all reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig, bør inntil videre unngås, lyder deres råd.