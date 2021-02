Turismekollaps fører til stort fall i thailandsk økonomi

NTB

Thailandsk økonomi krympet med 6,1 prosent i 2020. Det er det største fallet siden den asiatiske finanskrisen i 1997.

Myndighetenes analytikere sier tilbakegangen skyldes både kollapsen i turismenæringen under coronapandemien og politisk uro i landet. De venter også at økonomien vil vokse mye langsommere i 2021 enn tidligere ventet. Nå ventes det at BNP-veksten i år vil ligge på 2,5-3,5 prosent.

Thailand har i stor grad unngått coronapandemien og har kun registrert 24.500 smittetilfeller av viruset. Likevel har nedstengingen rammet landets økonomi, ikke minst fordi svært få av de ventede 40 millioner utenlandske turistene kom til Thailand.

I tillegg har protestbevegelsen som krever statsminister Prayut Chan-O-Chas avgang samt grunnlovsendringer for å innskrenke makten til monarkiet, skapt usikkerhet for investorer.