Ubåtene er ett av USAs dødeligste våpen: Øver i Stillehavet for å avskrekke Kina

Ubåtene i Ohio-klassen, som USS Wyaming (på bildet), er skrekkinngytende krigsmaskiner. Med et mannskap på 150 mann er ubåtene utstyrt med 22 Trident-lanseringsrør som inneholder syv Tomahawk-raketter, med til sammen opptil 154 missiler, ifølge Submarine Force Pacific. Det gir USAs marine styrker enorm ildkraft . Ubåtene kan operere i månedsvis under vann uten å bli oppdaget. (Photo: Lt. Rebecca Rebarich/U.S. Navy via AP)

I en eventuell fremtidig militær konflikt med Kina vil ubåtene i Ohio-klassen kunne være av avgjørende strategisk betydning for USA.

Utenfor kysten av den japanske øygruppen Okinawa i Stillehavet har amerikanske marinefartøy den siste tiden gjennomført en større øvelse i samarbeid med blant annet japanske militære enheter.

– Hver gang vi trener sammen med våre allierte, skjerper det vår evne til å svare på regionale utfordringer, demonstrere vår kampevne og gå seirende ut av dag til dag-utfordringer i krise og i konflikt, uttaler Ohio-kaptein Kurt Balagna i en pressemelding gjengitt på nettstedet navy.mil.

Økt spenning mellom USA og Kina i Stillehavet



USA og Kina er de to store militære aktørene i denne delen av Stillehavet. Her forsøker begge land å kontinuerlig styrke sin strategiske posisjon og demonstrere sin militære slagkraft.

Den militære rivaliseringen har de senere årene tiltatt i styrke etter hvert som Kina har investert enorme summer i å oppgradere og modernisere sine marine enheter og våpenarsenaler. Kina gjør blant annet krav på herredømme over flere omstridte øyer, som også andre land gjør krav på.



Som svar på dette ønsker USA å vise sin tilstedeværelse, blant annet ved å drille egne marinestyrker til å være forberedt på ulike scenarier langt fra USAs fastland.

154 Tomahawk-raketter om bord



Ubåten USS Ohio er lederfartøyet og den første i Ohio-klassen av ballistiske missilubåter. Med et mannskap på 150 mann er ubåten utstyrt med 22 Trident-lanseringsrør som inneholder syv Tomahawk-raketter, med til sammen opptil 154 missiler, ifølge Submarine Force Pacific.

Med sitt store våpenarsenal om bord representerer ubåten en voldsom ildkraft. Den formidable krigsmaskinen regnes for å være et av USAs mest fryktinngytende våpen. Hver Tomahawk-rakett kan bære opptil et 500 kilo tungt høyeksplosivt stridshode.

USS Ohio er den største ubåten som den amerikanske marinen noen gang har sjøsatt. Da den ble satt i operativ tjeneste i 1981 var den militære slagkraften anslått å være så stor at den alene kunne tilintetgjøre sovjetiske byer.

– Ingen motstandere av USA kan ignorere trusselen

– Den kan levere mye ildkraft veldig raskt. 154 Tomahawks gir stor slagkraft. Ingen motstandere av USA kan ignorere trusselen, sier Carl Schuster, en tidligere marinekaptein og operasjonsdirektør ved US Pacific Command's Joint Intelligence Center, ifølge CNN.

Selv om ubåtene i Ohio-klassen ikke lenger bærer kjernefysiske missiler, er ubåtene kjernefysisk drevet i likhet med alle amerikanske ubåter.

Under den kalde krigen var denne ubåttypen regnet som et av USAs mest avskrekkende våpen overfor det tidligere Sovjetunionen, ikke minst fordi den kan operere på store dyp under havoverflaten i månedsvis.

Dessuten er disse ubåtene ekstremt stillegående, og dermed vanskelige å oppdage. De vil derfor kunne gjennomføre overraskelsesangrep, og identifisere og stanse fiendtlige styrker på et tidlig stadium.

– Kan stoppe en konflikt med Kina før den starter

I årenes løp er ubåtene i Ohio-klassen modernisert flere ganger for å være rustet for moderne krigføring, og for å kunne manøvrere unna fiendtlig etterretning og overvåking til havs.

– Ohio kan være avgjørende for å stoppe en eventuell amerikansk konflikt med Kina før den starter, mener Sidharth Kaushal, en marineekspert ved Londons Royal United Services Institute, ifølge CNN.

Kaushal illustrerer dette med et scenario hvor kinesiske styrker forsøker å ta herredømme over en eller flere øyer i Stillehavet.

– Vil tvinge kineserne til å velge mellom å eskalere eller å trekke seg tilbake

Dersom dette skulle skje, vil tilstedeværelse av ubåter som USS Ohio og dets søsterbåter USS Michigan, USS Florida og USS Georgia, på et tidlig stadium kunne markere styrke og militært nærvær, og på den måten nekte Kina adgang til å okkupere øyene uten kamp og tap av menneskeliv.

– Å få amerikanske styrker til øya før kineserne kommer dit, vil være nøkkelen til å forhindre en blodløs fait accompli og tvinge kineserne til å velge mellom å eskalere eller å trekke seg tilbake, forklarer marineeksperten.

