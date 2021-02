Separatister går mot styrket flertall i Catalonia

NTB

Det ligger an til at separatistpartiene i Catalonia vinner flertallet av setene i regionalforsamlingen, ifølge en prognose.

Separatistene ligger an til å få mellom 73 og 80 seter i regionalforsamlingen i Barcelona, ifølge en prognose fra kringkasteren RTVE.

Det kreves minst 68 seter av 135 for å ha absolutt flertall. Sosialdemokratiske PSOE, som i Catalonia heter PSC, ligger an til å få 34 til 36 seter, noe som er et steg framover. PSC støtter forhandlingssporet, men vil ikke ha katalansk løsrivelse.

Siden valget i desember 2017 har det venstreorienterte separatistpartiet Esquerra Republicana (ERC) ledet en regional mindretallsregjering. De har støtte fra det liberalkonservative separatistpartiet Junts per Catalunya (Sammen for Catalonia) og flere småpartier.

ERC ligger ifølge prognosen an til mellom 36 og 38 seter, men Sammen for Catalonia ligger an til mellom 30 og 33. Førstnevnte sees på som moderate i spørsmålet om løsrivelse, mens sistnevnte skal være mer kompromissløse.

Ifølge prognosen ligger også ytre høyre-partiet Vox an til å for første gang bli valgt inn i regionalforsamlingen, med 6 eller 7 av setene.

Valgdeltakelsen er ikke offentliggjort, men ventes å være lavere enn i 2017 som følge av koronapandemien.

Det er nå over tre år siden den folkevalgte katalanske forsamlingen vedtok en erklæring om uavhengighet fra Spania. Dette førte til at regionens selvstyre ble opphevet av Madrid og en rekke separatist-politikere ble pågrepet og fengslet.

Selvstyret i regionen er siden blitt gjeninnført, men en rekke kjente politikere soner fremdeles lange fengselsstraffer.