Superstjernes far drept i påkjørsel – sjåfør rømte fra stedet

Onika Tanya Maraj, kjent som Nicki Minaj, mistet sin far fredag.

Det var Nassau County Police som bekreftet at Robert Maraj (64) hadde omkommet etter å ha blitt påkjørt da han krysset gata i Long Island i delstaten New York. Ifølge politiet forlot sjåføren stedet øyeblikkelig etter at påkjørselen fant sted, skriver TMZ. Politiet er fortsatt på jakt etter gjerningspersonen.

64-åringen ble fraktet til sykehus men omkom senere av skadene. Maraj er far til artisten Nicki Minaj (38), og hun har foreløpig ikke uttalt seg om sin fars dødsfall.

Nyheten om farens bortgang kommer fire måneder etter at 38-åringen ønsket sitt første barn velkommen til verden, og ett år etter at Minaj' bror ble dømt til livstid i fengsel for overgrep mot et 11 år gammelt barn, skriver Daily Mail.