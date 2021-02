Guinea har erklært ebolautbrudd for epidemi

NTB

Guinea har registrert sju tilfeller av ebola, og tre personer er allerede døde, ifølge landets helsedirektør. Han kaller utbruddet for en epidemi.

Det er det første utbruddet av den svært dødelige sykdommen på fire år. Helseminister Ramy Lamah uttrykte sent lørdag stor bekymring for utbruddet.

Søndag ble det holdt krisemøte, og etter dette opplyste landets helsedirektør Sakoba Keita at sju tilfeller av ebola er påvist sørøst i landet, hvorav tre er døde.

En av de siste døde er en sykepleier som ble syk i slutten av januar og gravlagt 1. februar, opplyser helsemyndighetene.

– Blant dem som tok del i begravelsen, har åtte personer fått symptomer som diaré, oppkast og blødninger. Tre har dødd og fire er innlagt på sykehus, sier helseministeren.

Dødsfallene har alle skjedd i regionen Nzerekore sørøst i landet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har med bekymring fulgt med på alle utbrudd av sykdommen siden 2016, og behandlet det forrige i Kongo i 2018 som en global helsekrise.

Søndag meldte FN-organisasjonen at den planlegger å gi Guinea rask bistand i forbindelse med utbruddet.

WHO-sjefen har også opplyst at det muligens er påvist ebola i Guineas hovedstad Conakry.

– WHO har blitt informert om to mistenkte tilfeller av ebola i Guinea-Conakry, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter. Han legger til at de venter på svar på prøveresultatene.

Guinea var ett av tre vestafrikanske land som ble hardt rammet av ebola-epidemien fra slutten av 2013 til 2016. Den startet i Guinea og kostet 11.300 mennesker livet i Vest-Afrika.