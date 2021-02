Tre soldater drept i Øst-Ukraina

NTB

Tre ukrainske soldater ble drept da en sprengladning gikk av i Øst-Ukraina søndag, opplyser Ukrainas forsvarsdepartement.

Soldatene ble drept da de var på vei til sine stillinger nær byen Novoluhanske i Donetsk-regionen. For to dager siden ble to regjeringssoldater drept i kamper med separatister i regionen.

En våpenhvile trådde i kraft i juli 2020, men bare hittil i år har minst 10 regjeringssoldater blitt drept og 20 såret.

FN anslår at over 13.000 personer har mistet livet siden kamphandlingene brøt ut i 2014.