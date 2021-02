WHO ser tegn til at coronaviruset begynte å spre seg tidligere i 2019

Her er WHOs forskere inne på det mye omtalte laboratoriet i Wuhan. Så langt har de ingen bevis som indikerer at viruset oppsto som følge av en feil gjort på laboratoriet.

Minst 13 muterte varianter av coronaviruset er bekreftet å ha eksistert i desember 2019, og ikke alle kan knyttes til Huanan-fiskemarkedet i Wuhan.

Forskere fra Verdens helseorganisasjon har en pågående etterforskning inn i coronavirusets opphav i den kinesiske byen Wuhan. Nå viser det seg at utbruddet var langt større enn det de trodde i desember 2019, noe som indikerer at viruset hadde begynt å spre seg lenge før.

Spredte seg i det skjulte

Ifølge WHOs forskerteam eksisterte det allerede flere mutasjoner av covid-19 i desember 2019. Lederen for forskergruppen Peter Ben Embarek er dette et tegn på at viruset kan ha fått spre seg i det skjulte i lang tid. Da forskerne begynte etterforskningen for et par uker siden opererte de med at om lag 174 personer ble smittet av coronaviruset i Wuhan i desember. Nå mistenker de at tallet er nærmere 1000.

– Så tidlig i forløpet ble kun alvorlige tilfeller diagnostisert, og dette viser seg i ettertid å være om lag 15 prosent av alle smittetilfellene, sier Embarek til CNN.

13 mutasjoner

Gruppen som består av 17 WHO-forskere og 17 kinesiske forskere har så langt identifisert minst 13 mutasjoner datert tilbake til desember 2019. Enkelte av mutasjonene kan ikke knyttes til sjømat-markedet i Huanan, hvor forskerne lenge har mistenkt at viruset oppsto.

Virolog Edward Holmes ved University of Sydney tror mutasjonene er et tegn på at viruset har fått spre seg i det skjulte en stund før det ble oppdaget.

– Data indikerer at det var en periode med såkalt «kryptisk smitte» før det ble oppdaget på Huanan-markedet, sier Holmes til CNN.

I begrepet kryptisk smitte sikter forskeren til uforklarlige smittetilfeller og utbrudd. Holmes påpeker også at Kinas første bekreftede smittetilfelle, en mann i 40-årene, ikke hadde noen tilknytning til fiskemarkedet i Huanan, og dermed ikke kan ha blitt smittet der.

(Saken fortsetter under bildet)

Forsker Dominic Dwyer er en del av WHOs forskerteam som befinner seg i Wuhan. Les mer Lukk

Får ikke tilgang på dokumenter

Tidligere denne uken etterlyste WHOs forskere mer data fra kinesiske myndigheter. Ifølge biolog Dominic Dwyer nekter myndighetene å gi dem tilgang til all informasjon.

– Vi har vært ganske bastante i våre forespørsler om innsyn, men jeg vil ikke spekulere i hvorfor de ikke gir oss tilgang. Det er standard praksis og informasjonen kan være avgjørende i vår etterforskning, sier Dwyer til BBC.