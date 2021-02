Første eboladødsfall i Guinea siden 2016

NTB

Fire mennesker i Guinea har dødd av ebola i det første utbruddet av sykdommen på fire år, opplyser helseministeren i landet, Remy Lamah.

Han sier myndighetene er «svært bekymret» over dødsfallene, som er de første siden ebolaepidemien i årene 2013 til 2016. Den startet i Guinea og kostet 11.300 mennesker livet i Vest-Afrika.

En av de siste døde en sykepleier som ble syk i slutten av januar og ble gravlagt 1. februar, opplyser helsemyndighetene.

– Blant dem som tok del i begravelsen, har åtte personer fått symptomer som diaré, oppkast og blødninger. Tre har dødd og fire er innlagt på sykehus, sier helseministeren.

De fire dødsfallene knyttet til blødningsfeberen ebola er alle i regionen Nzerekore sørøst i landet. Verdens helseorganisasjon (WHO) har med bekymring fulgt med på alle utbrudd av sykdommen siden 2016, og behandlet det forrige i Kongo i 2018 som en global helsekrise.

FN-organisasjonen bekreftet søndag at to tilfeller av ebola er påvist i Guineas hovedstad Conakry.

– WHO har blitt informert om to mistenkte tilfeller av ebola i Guinea-Conakry, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter. Han legger til at de venter på svar på prøveresultatene.