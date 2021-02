Disse sju republikanerne stemte for å dømme Trump

NTB

Sju republikanere stemte for å dømme Donald Trump, men det var ikke nok til å dømme den tidligere presidenten i riksrettssaken mot ham.

Det kreves to tredeler flertall for å bli dømt i en riksrettssak. 57 av 100 senatorer stemte for å dømme Trump, som var tiltalt for å ha oppildnet til opprør.

Sju republikanerne brøt med partilinjen og stemte for å dømme Trump. Det var Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey.

Mektige republikanere som Mitch McConnell og Lindsey Graham stemte imidlertid for frifinnelse.