NTB

Etter å ha hørt sluttprosedyrene fra aktoratet og Donald Trumps forsvarere, stemmer Senatet nå over skyldspørsmålet i riksrettssaken.

Riksrettssaken mot Trump, der den tidligere presidenten er tiltalt for å ha oppildnet til opprør, blir dermed avgjort lørdag kveld.

Det er ventet at Trump vil bli frifunnet. Det krever to tredelers flertall i Senatet for å bli dømt.