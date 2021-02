Trump-forsvarer: Alle er enige om at kongressangrepet var forferdelig

NTB

Donald Trumps forsvarer, Michael van der Veen, kaller det dødelige opprøret i Washington i januar forferdelig, men mener Trump ikke kan dømmes for det.

– Vi er alle enig om at det som skjedde her 6. januar, var forferdelig, sa van der Veen i sin sluttprosedyre.

Én politimann og én inntrenger ble drept og tre andre mistet livet da Kongressen ble stormet av sinte Trump-tilhengere 6. januar. Trump er i riksrettssaken tiltalt for å ha oppildnet til dette opprøret.

– Men ingenting av det vi har sett i denne saken, viser noe annet enn at Trump er uskyldig, sa van der Veen.

Han sier derimot at demonstrasjonene 6. januar skulle gå fredelig for seg, men at de ble kapret av en gruppe med sin egen agenda.