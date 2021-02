Trump-forsvarer raste mot vitneforslaget

NTB

Forsvarer Michael van der Veen ber om å få gjøre omfattende granskinger hvis Senatet skal høre vitner i riksrettssaken mot Donald Trump.

Senatet vedtok lørdag at de vil høre vitner i saken mot Trump og kalle inn kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler. Van der Veen varsler at forsvarsteamet da vil gjøre over 100 rettslige undersøkelser.

– Hvis dere stemmer for vitner, må dere ikke legge meg i lenker ved å sette en grense på hvor mange vitner jeg kan avhøre, sier van der Veen.

Dette er unødvendig tidsbruk, hevder Trump-forsvareren.

– Dette er dagen for å avgjøre denne saken, sier van der Veen.