Senatet vedtar å kalle inn kongresskvinne som vitne i riksrettssaken mot Donald Trump

NTB

Demokratene fikk flertall i Senatet for hente inn en forklaring i riksrettssaken mot Donald Trump. Det kan bety at saken ikke avgjøres i helgen som ventet.

Senatet vedtok med klar margin å be kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler avgi forklaring i saken. Fem republikanere stemte for å kalle inn vitnet.

Beutler kalles inn for å forklare seg om en telefonsamtale som fant sted under kongresstormingen. Det var en opphetet telefonsamtale mellom Trump, som nektet å bøye etter for presset, og republikanernes kongressleder Kevin McCarthy, som fryktet for sin egen sikkerhet under stormingen 6. januar, sa Beutler fredag.